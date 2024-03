Ronnie Flex gaat in protest, paar honderd mensen verwacht

Het management van Ronnie Flex verwacht dat er dinsdagavond “een paar honderd mensen” naar Rotterdam komen voor de protestactie van de rapper. Dat laat een woordvoerder weten aan het ANP. Flex organiseert het protest omdat hij vindt dat hij jarenlang is benadeeld door zijn voormalige platenlabel Top Notch.

Hoeveel mensen er precies worden verwacht, is niet met zekerheid te zeggen. Maar volgens het management zullen het “geen duizenden mensen” zijn. De politie in Rotterdam laat weten in contact te staan met de gemeente Rotterdam en het management van Flex om de protestactie in goede banen te leiden. De gemeente meldt dat er ook jongerenwerkers betrokken zijn om de als protestmanifestatie aangekondigde actie te begeleiden.

Flex riep vrijdag zijn volgers op socialmediaplatform Threads op om dinsdag naar Rotterdam te komen voor de protestactie. Hij wil er onder meer een clip opnemen bij een protestsong die hij heeft gemaakt. Hij doet dat omdat hij vindt dat hij te weinig heeft verdiend aan de muziek die hij bij Top Notch heeft uitgebracht. Eerder deelde hij al eens dat hij van de opbrengsten van zijn muziek 8 procent kreeg, een percentage dat recent naar 15 procent is bijgesteld.

De rapper spande bovendien al een rechtszaak aan tegen het label, maar die werd eind januari beslecht in het voordeel van Top Notch. Hij gaf toen aan in hoger beroep te gaan. Daarvoor is nog geen datum vastgesteld.

Flex, die eigenlijk Ronell Plasschaert heet, tekende in 2012 een contract bij Top Notch, het grootste hiphoplabel van Nederland. Hij bracht in 2015 samen met hiphopcollectief New Wave een album uit waarop ook Drank & Drugs staat, de hit die hij scoorde met Lil’ Kleine. Solo bracht Plasschaert er zijn albums Rémi (2017) en Nori (2018) uit, die respectievelijk platina en goud worden. Flex stapte in 2021 op bij Top Notch, maar de rechten van de muziek die hij daar uitbracht zijn nog altijd in handen van de platenmaatschappij. De rapper brengt zijn nieuwe muziek tegenwoordig in eigen beheer uit.