Ronnie Flex gaat in hoger beroep

Ronnie Flex gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam, die bepaalde dat zijn overeenkomst met platenmaatschappij Top Notch niet hoeft te worden vernietigd. SPEC., zijn management, liet dat woensdag desgevraagd weten aan het ANP. De rapper begreep bij het aangaan van het contract in 2012 niet goed waarvoor hij tekende, stelt hij, maar de rechtbank van Amsterdam is het daar niet mee eens.

De artiest meent dat hij de overeenkomst destijds niet kon beoordelen, zoals blijkt uit de uitspraak van de rechtbank van 17 januari. “Hij was op dat moment 20 jaar en had een vmbo-kaderopleiding afgerond. De overeenkomst telde 14 pagina’s met kleine lettertjes.” Bovendien had hij “geen juridische kennis” en “evenmin ervaring met artiestenovereenkomsten”. Ronnie Flex vindt dat de gemaakte afspraken onredelijk zijn.

De rechtbank vindt niet dat sprake is van dwaling, misbruik van omstandigheden of het ontbreken van wilsovereenstemming. Hij was meerderjarig, handelingsbekwaam en werd bijgestaan door een manager, aldus de uitspraak. Het verzoek van de rapper is daarom afgewezen en hij moet ook de proceskosten betalen: 1872 euro voor Top Notch en 173 euro voor de advocaat.

Ronnie Flex heeft in samenwerking met het platenlabel de albums De Nacht is nog jong, net als wij voor altijd (2014), New Wave (2015), WOP (2016), Remi (2017) en NORI (2018) uitgebracht. Top Notch heeft nog niet gereageerd op de uitspraak of het feit dat de artiest in hoger beroep gaat.