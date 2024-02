Rob Geus zou wel vrolijk worden van comeback De Smaakpolitie

Rob Geus denkt dat een terugkeer van zijn programma De Smaakpolitie op televisie “goed zou passen”. Dat vertelde de presentator dinsdagochtend in het radioprogramma Rob & Wijnand en de ochtendshow op NPO 3FM.

“Ik heb het met heel veel plezier gedaan, ik heb het twintig jaar gedaan en ik denk dat het nog steeds heel goed zou passen, zeker nu na corona”, zei Geus tegen Sophie Hijlkema en Mart Meijer, die tijdelijk de ochtendshow van NPO 3FM presenteren. “Kijk, er moet ook een zenderbaas enthousiast worden, denk ik. En zo lang dat niet het geval is”, zei hij ook, om daarna een advies aan de radio-dj’s te geven: “Gooi eens een steentje op!”

Ranzig

In het SBS6-programma, dat in 2002 begon, nam Geus een kijkje in de keukens van horecagelegenheden om te zien of die wel hygiënisch waren. Op de vraag of hij vandaag de dag nog steeds dingen tegenkomt waar mensen op moeten letten, reageerde Geus bij Mart en Sophie met een onthulling. “Sowieso het vaatdoekje, dat blijft een ranzig iets. Daar ben ik nu mee bezig. En daarmee kom ik eind van dit jaar met iets unieks”, zei hij. “Om daar de consument mee te gaan verrassen.”