Rob de Nijs nieuwe naam in top 10 uitvaartmuziek

Het lied Zo zal het zijn van zanger Rob de Nijs is dit jaar als nieuwkomer te vinden in de jaarlijkse top 10 van meest gedraaide nummers op uitvaarten. Het nummer uit 1998 staat op de zesde plek in de lijst. Het is voor het eerst dat een lied van De Nijs in de top 10 is beland, maakte uitvaartorganisatie Monuta dinsdag bekend.

De Nijs kwam de afgelopen twee jaar veel in de media vanwege zijn afscheid en de ziekte van Parkinson waar hij mee kampt. Monuta heeft geen onderzoek gedaan of er een verband is tussen deze aandacht voor De Nijs en de hoge positie van zijn lied in de lijst. “Maar het is wel logisch dat mensen misschien eerder aan hem denken als er vaak over De Nijs wordt gepraat”, stelt een woordvoerder. Het lied steeg de afgelopen jaren ook opvallend in de Top 2000 van NPO Radio 2.

Lees ook: Rob de Nijs is ’24 uur per dag afhankelijk van zorg’

Evergreens

De top 3 bestaat dit jaar uit evergreens in het subgenre zoals Time To Say Goodbye (plek 1), Ave Maria (2) en ’n Trein naar niemandsland van Frans Bauer (3). Ook nummers als Roller Coaster van Danny Vera (plek 5), My Way van Frank Sinatra (9) en Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij (10) staan al jaren rotsvast hoog in de lijst. “Mensen zijn erg gehecht aan deze nummers”, legt de woordvoerder van Monuta uit. “Maar tegelijkertijd is in de rest van de lijst steeds meer diversiteit zichtbaar. Nabestaanden kiezen steeds vaker heel persoonlijke nummers die veel zeggen over de achtergrond, de leeftijd of het leven van de overledene.”

Queen en Marco Borsato

Monuta voerde dit jaar een onderzoek uit naar de vraag welke muziek Nederlanders over tien of twintig jaar op hun eigen uitvaart zouden willen horen. Namen die vaak worden genoemd in deze lijst zijn Queen en Marco Borsato. Twintigers die denken aan hun overlijden noemen het vaakst muziek van Coldplay, terwijl bij de zeventigplussers vooral Johann Sebastian Bach wordt genoemd als favoriete muziek voor de toekomstige uitvaart.