Rijksrecherche doet ‘oriënterend onderzoek’ naar Khalid Kasem

De rijksrecherche doet een “oriënterend onderzoek” naar de beschuldigingen aan het adres van presentator en voormalig advocaat Khalid Kasem. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt donderdag berichtgeving van De Telegraaf hierover.

Kasem werd begin deze maand in het AD in verband gebracht met omkoping. Volgens de krant heeft hij in 2019 tegen Peter R. de Vries, met wie hij destijds een advocatenkantoor had, gezegd dat hij een ambtenaar van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) had omgekocht om een cliënt eerder vrij te krijgen. Zelf ontkent Kasem de beschuldiging.

Naast de rijksrecherche doen de DJI en de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam onderzoek naar de kwestie. In Amsterdam was het kantoor van Kasem en De Vries gevestigd.

“We doen oriënterend onderzoek naar eventuele strafbare feiten”, aldus een woordvoerder van het OM. “Er is dus nog geen sprake van een strafrechtelijk onderzoek op basis van een verdenking.”