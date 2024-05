Relatie Mark Baanders gestrand: ‘Had gezinnetje willen stichten’

Mark Baanders is sinds kort weer vrijgezel. De relatie van de 26-jarige journalist liep recent stuk, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

“Tot voor kort had ik het liefste met mijn ex-vriend Boaz een gezinnetje willen stichten, maar onze relatie is onlangs stukgelopen”, vertelt Baanders, bekend van onder meer Expeditie Robinson en als verslaggever bij PowNed. Het stel was twee jaar samen.

Baanders maakt momenteel een programma over zijn kinderwens, een project dat hij al had bedacht toen hij nog samen was met Boaz. “Dit foutje in de sterren was helaas niet te voorzien toen ik voorstelde om over onze kinderwens een documentaire te maken.” In het programma onderzoekt Baanders hoe hij als homoseksuele man een gezin kan stichten.