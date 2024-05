Realityster Channah Koerten (29) bevallen van derde kind

Channah Koerten (29) heeft haar derde kind verwelkomd, meldt ze op Instagram bij een foto van de kleine. Het meisje heeft de naam Yume Yoïa Yupiter gekregen.

Het is dan het derde kindje voor Channah, bekend van realityprogramma’s als Ex on the Beach en Echte Meisjes in de Jungle, maar voor haar vriend FunX-dj Nordin Besling (25) is het zijn eerste spruit. Met haar ex Quentin, met wie ze samen meedeed aan Ex on the Beach, kreeg ze zoon Tiger en dochter Rumi Rainbow.