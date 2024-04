Realityserie De Bauers opnieuw grote hit

De realityserie rondom Frans Bauer is na twintig jaar opnieuw een kijkcijferhit. De eerste aflevering van De Bauers – 20 jaar later is door bijna 2,2 miljoen mensen bekeken, meldt het Nationaal Media Onderzoek (NMO) donderdag. Het NMO meldt de “definitieve kijkcijfers” pas een week na de uitzending, die zijn dus inclusief uitgesteld kijken.

De NPO-serie rond de familie van zanger Frans Bauer was daarmee met afstand het best bekeken programma van die dag. Frans Bauer en zijn familie stonden twintig jaar geleden ook al centraal in een realityshow, die toen te zien was bij RTL 4. In 2004 wonnen zij de Gouden Televizier-Ring.

De nieuwe serie laat zien hoe het de familie Bauer twintig jaar later vergaat. Frans, zijn vrouw Mariska en hun zoons Christiaan, Jan, Frans Junior en Lucas delen hun dagelijkse leven vol humor en gezelligheid. Ook minder vrolijke gebeurtenissen uit hun leven komen aan bod, zoals het herseninfarct dat Mariska twee jaar geleden trof.