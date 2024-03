Rapper Boef is geëmigreerd



Boef woont niet meer in Nederland. De rapper is recent geëmigreerd naar Dubai, laat hij weten aan radiozender FunX.

“Al een paar maanden terug heb ik Nederland verlaten. Ik werk nu echt vanuit Dubai, maar ik doe nog wel shows hier hoor. Dus ik ben nog wel in Nederland te vinden”, vertelt de rapper.

2,1 miljoen euro

Begin dit jaar werd bekend dat Sofiane Boussaadia, zoals Boef echt heet, zijn villa in Almere te koop had gezet. De villa kocht hij in 2019 voor naar verluidt 1,4 miljoen euro. Het pand, dat op een kavel van 4500 vierkante meter staat, stond te koop aangeboden voor ruim 2,1 miljoen euro.