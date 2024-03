Ralph Moorman helpt BN’ers met overgangsklachten: ‘Met wat wilskracht word je veel fitter’

Ralph Moorman begeleidt al jaren vele BN’ers als voedingsdeskundige en coach. De oprichter van Hormoonfactor vindt dat de lat wel wat hoger gelegd mag worden. “Sommige mannen en vrouwen na de 50 gaan zich door coaching beter voelen. Pas dan weet je eigenlijk wat je gemist hebt.”

Dit interview is gepubliceerd in Weekend nummer 8

Door Emelie van Kaam

Steeds meer bekende vrouwen, waaronder Vivian Reijs, Tanja Jess, Isa Hoes en Ellemieke Vermolen, maken zich hard voor de ’hormoonfactor’-leefstijl. In 2009 schreef je hier al over in Nederland, waarom wordt het denken vanuit hormonen nu pas populair?

RALPH MOORMAN: “Voordat een nieuwe visie gangbaar wordt, gaan daar vele jaren overheen. In 2009 was ik nog een soort pionier, maar door het grote bereik van de boeken en de vele Hormooncoaches die ik heb opgeleid, is het meer gemeengoed geworden. Wat ook meehelpt, is dat positieve resultaten vaak rondverteld worden.”

Esther Scholte Fotografie

Hebben bovenstaande namen allemaal bij jou aangeklopt voor hulp bij de overgang of andere klachten?

“Met Vivian, Tanja, Isa en Ellemieke heb ik al langere tijd geleden contact gehad omdat ze heel gemotiveerd waren om zich zo fit mogelijk te voelen en klachten die er nog niet waren zoveel mogelijk wilden voorkomen. Tanja heb ik voordat de Hormoonfactor uitkwam al personal training gegeven, Vivian en Ellemieke hebben contact met mij gelegd toen mijn boek De Hormoonfactor uitkwam en Isa kende ik al langer, omdat ik toentertijd personal training gaf aan haar broer Onno.”

Een aantal BN’ers heeft de Trainer Hormoonfactor-opleiding bij jou gevolgd.

“Vivian en Ellemieke hebben die opleiding bij me gevolgd omdat ze graag niet alleen zichzelf in topvorm wilden brengen, maar ook andere vrouwen helpen. En dat is ze gelukt. Ze hebben ook mooie boeken afgeleverd en inspireren een grote groep vrouwen die ik zelf nooit had kunnen bereiken. Isa Hoes en haar goede vriendin Medina Schuurman hebben de opleiding niet gedaan, maar hebben mijn hulp ingeroepen voor hun taboedoorbrekende concept en boek met betrekking tot de overgang. Tanja heeft me recent geïnterviewd voor haar nieuwe podcast die ook over de overgang gaat.’

Wat vind je een misvatting over de overgang?

“Dat je zelf niets aan overgangsklachten kunt doen. Het klopt dat je de overgang met voeding en leefstijloptimalisatie niet kunt terug draaien, maar de hevigheid van de overgangsklachten kan wel flink afnemen. Het beste is om al eerder maatregelen te nemen. Voorkomen is altijd beter dan genezen.”

Wat zouden vrouwen en mannen meer moeten nalaten of juist nastreven?

“Wat mij betreft mag de lat wel wat hoger gelegd worden. Veel mannen en vrouwen leggen zich te makkelijk neer bij een gebrekkige vitaliteit en lichamelijke klachten, terwijl je er echt veel aan kunt doen. Uiteraard moet je er wel wilskracht voor hebben, maar het betaalt zich vaak enorm uit wat fitheid betreft. Sommige mensen gaan zich met coaching na de 50 zelfs beter dan ooit voelen. Pas dan weet je wat je gemist hebt toen je nog genoegen nam met minder.”

Wendy van Dijk en Caroline Tensen hebben verteld over hun heftige overgangsklachten en dat ze zich met bio-identieke hormonen veel beter voelen. Hier schreef jij vijftien jaar geleden al over. Wat zijn bio-identieke hormonen en waarom is het nu bekender dan voorheen?

“Bio-identieke hormonen hebben dezelfde chemische samenstelling als de hormonen die je lichaam zelf aanmaakt. Het is niet hetzelfde als de aangepaste hormonen die bijvoorbeeld in de anticonceptiepil zitten of de oudere hormoontherapie die bij de overgang werd ingezet, met risico’s als een verhoogde kans op borstkanker. Zelf heb ik veel geleerd over bio-identieke hormonen toen ik 20 jaar geleden in de VS congressen bezocht over anti-veroudering en hormonen. Bio-identieke hormoontherapie werd daar al toegepast en sterren als Oprah Winfrey en de vrouw van Dr. Phil vertelden erover in hun shows. De laatste jaren zijn er steeds meer adressen waar vrouwen geholpen worden met bio-identieke hormonen. Voor mij is nog steeds voeding en leefstijl de basis, maar bio-identieke hormonen kunnen de kers op de taart zijn. Bij heel hevige overgangsklachten kunnen ze zelfs een zegen zijn. Het is goed dat steeds meer vrouwen weten dat de optie er is.”

Op welke wijze heeft het Wendy en Caroline geholpen?

“Wendy zegt al haar hele leven overgevoelig te zijn voor hormonale veranderingen en heeft met haar arts hormoontherapie preventief ingezet. Caroline Tensen noemde haar overgang een depressieve hel en gebruikt het sindsdien curatief, waardoor de klachten sterk zijn verminderd. Anita Witzier deelt in haar instavlog Anita&De Overgang dat ze veel voordelen heeft ervaren van hormoontherapie.”

Welke vrouwenklachten hoor je vooral en wat is jouw visie daarop?

“Veel vrouwen die een publieke functie hebben, waarbij uiterlijk extra belangrijk is, klagen over hun veranderende lijf en gezicht in de overgangsjaren. Door de afnemende vrouwelijke hormonen oestrogeen en progesteron merken ze dat het vet meer op de buik komt te zitten, de huid slapper en droger wordt en het haar dunner. Vooral in de jaren waarin oestrogeen nog schommelt, spreken zij ook veel over stemmigswisselingen, opvliegers en snaaibuien. Veel BN’ers staan erg onder druk in hun carrière en privéleven. Helaas vergroot stress de kans op overgangsklachten enorm, dus ik vind het niet gek dat je hier juist veel BN’ers over hoort.”

Heb je nog een tip voor de Weekendlezers?

“Als je je voeding of leefstijl wil verbeteren, is een goede evaluatie van je afgelopen jaar het beste startpunt. Achterhaal je gedrag en de valkuilen die je gezondheid het meest ondermijnen en begin daar actie op te ondernemen. Dit werkt een stuk beter dan ineens met een nieuw programma te beginnen dat mijlenver van je oude leefstijl afstaat. De kans dat je dan terugvalt op de langere termijn is zeer groot. Kies de duurzame stap-voor-stap-aanpak. Er is eigenlijk geen begin- of eindpunt. Wat belangrijk is: leer continu aan jezelf te werken.”

Dit interview is gepubliceerd in Weekend nummer 8. Dit nummer bestellen kan hier. Liever online lezen? Klik dan hier.

Beeld: Reni van Maren, Mischa Schoemaker, NL BEELD, Esther Scholte Fotografie