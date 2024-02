‘Rachels kroketten’ als warme broodjes over de toonbank tijdens opening Brasserie Casa Hazes

Rachel Hazes opende zaterdag de deuren van haar Brasserie Casa Hazes in Torremolinos (Spanje). Ook ‘Rachels kroketten’ staan op het menu en “die gaan hartstikke goed”, vertelt Rachel voor de camera van Shownieuws.

“Iedereen doet het met een knipoog en iedereen vindt het leuk”, zegt Hazes. De kroketten met mosterd op brood zijn zonder meer een knipoog naar de benaming ‘gecremeerde kroket’ die juicevlogger Yvonne Coldeweijer voor Hazes gebruikt.

Verder staat bijvoorbeeld ‘Zeg maar niets meer’ op het menu: een broodje shoarma met knoflooksaus. “Zeg maar niets meer, want dan stink je lekker uit je mond”, licht Rachel toe.

Emotioneel

Het openen van een eigen Hazes-brasserie was een langgekoesterde wens van Rachel en volkszanger André Hazes, die in 2004 overleed. “Ik ben echt wel even emotioneel geweest”, aldus de 53-jarige.