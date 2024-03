Raad de BN’ers: wie staan er op deze kinderfoto?

Deze zoete meiskes werden allebei ‘wereldmeiden’, als in: wereldberoemd in eigen land. Wel met allebei zo hun eigen specialismen…

Eén van de twee werd een heus sekssymbool, en allebei kunnen ze een stevig staaltje acteren. Zingen doen ze ook, de één met meer positieve kritieken dan de ander, maar dat heeft de pret nooit mogen drukken. En presenteren, daar draait de oudste ook haar hand niet voor om.

Hoe de zusjes vroeger waren? “Vooral heel blij, nieuwsgierig, volledig open en zonder oordeel simpelweg omdat we alles zagen voor wat het was en we geen reden hadden om anderen kleiner te maken om ons ego te redden. We waren. Bloemetjes voor elkaars haren plukkend”, schrijft de oudste zus bij dit kiekje. “En met wat omwegen en afleidingen zijn we nog steeds -of weer- zo. En ja, hier en daar struikelend. Om de volgende dag weer op te staan.”

Maar wie-o-wie zijn dit? Kijk hier voor het antwoord!