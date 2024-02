Raad de BN’er: wie staat er op deze jeugdfoto?

Wie stond er ’s morgens níet op met deze BN’er? Tientallen jaren schitterde hij elke ochtend weer zo fris als een hoentje op de beeldbuis om heel Nederland bij te praten over het allerlaatste nieuws. Nu is hij aan het genieten van zijn welverdiende pensioen, maar stilzitten? Ho maar!

Want zo zit deze meneer nu eenmaal niet in elkaar. Hij geeft presentatietrainingen, is op de radio te horen en ook schrijft hij een column voor een bekend damesblad. Vergeleken met vroeger is hij, vindt hij zelf, “geen spat veranderd”.

