Première PATTY voelt als eigen begrafenis voor Patty Brard

Een groot aantal BN’ers is zondag naar de première van PATTY, de Videoland-serie over het leven van Patty Brard, gekomen in de RAI in Amsterdam. De presentatrice en voormalig zangeres was het middelpunt op de loper die speciaal voor haar een panterprint had.

“Het lijkt net alsof ik opnieuw ga trouwen maar ook net alsof ik naar m’n eigen begrafenis ga”, zei Brard vooraf tegen RTL Boulevard. Ze ging over de loper samen met haar dochter Priscilla en haar man Antoine.

De vijfdelige dramaserie is een idee van regisseur Will Koopman. De hoofdrollen zijn voor Holly Mae Brood en Eva van de Wijdeven, die de jonge en de oudere Brard spelen.