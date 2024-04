Politie gaat uit van brandstichting op vakantiepark Peter Gillis

De politie gaat ervan uit dat een brand op een vakantiepark van Peter Gillis is aangestoken. Dat bevestigt de politie na berichten in regionale media.

In de nacht van vrijdag op zaterdag vatten op het park Prinsenmeer in het Brabantse Ommel meerdere chalets vlam en raakten enkele voertuigen beschadigd. Een van de chalets was van Gillis zelf. Die was op het moment van de brand niet aanwezig op het park.

Het sporenonderzoek is inmiddels afgerond, laat een politiewoordvoerder weten. Wel worden eventuele camerabeelden nog bekeken.

Gillis heeft maandag nog niet gereageerd op het nieuws. Eerder liet hij weten ten tijde van de brand niet aanwezig te zijn geweest op het vakantiepark. Hij ging er wel direct naartoe toen hij erover hoorde. “Ik heb niks bijzonders gehoord of gezien”, zei hij toen. “Ik weet wel dat de brandweer goed z’n werk heeft gedaan. Ze waren content en hebben alles netjes opgevangen.”