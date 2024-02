Pim Wessels prijst ‘geboren moeder’ Pip Pellens

Pim Wessels vindt zijn vriendin Pip Pellens “een geboren moeder”. Dat vertelt de 32-jarige acteur, die in oktober vader is geworden van dochtertje Lily, in gesprek met het tijdschrift &C.

“Het klinkt heel zoetsappig, maar we vinden beiden van elkaar dat het ons zo natuurlijk afgaat. Van mijzelf weet ik niet of dat waar is, maar Pip is een geboren moeder. Het gaat supergoed met haar”, vertelt de acteur.

Krijsen

De acteur vindt het af en toe nog “heel gek” om nu een kindje te hebben. Vooral de “onredelijkheid” van Lily vindt Wessels soms moeilijk. “Ze kan de hele buurt bij elkaar krijsen terwijl ik me afvraag wat we nog meer voor haar kunnen doen”, vertelt hij. “En heel af en toe vind ik het een bizar idee dat niemand deze baby straks weer ophaalt, maar dat wij haar ouders zijn en dat ze blijft.”