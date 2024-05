Peter Heerschop en Viggo Waas gaan samen weer theater in

Cabaretiers en boezemvrienden Peter Heerschop en Viggo Waas gaan in 2025 weer samen het theater in. Zij spelen vanaf april 2025 hun programma Jeugd. Dat heeft Bos Theaterproducties dinsdag gemeld.

“We blikken terug op de personen die we ooit waren”, aldus Waas (62). “Wat is er overgebleven van die jonge mannen met plannen? We laten ons dit keer in het maakproces meer dan ooit inspireren door anderen. Collega-cabaretiers, acteurs, dansers, regisseurs, muzikanten en zelfs vogelspotters zijn gevraagd met hun advies te komen.”

Vol jeugdige energie duiken de twee komieken volgens Heerschop (63) in “de diepten van onze herinneringen. School, werk, vriendinnen, ouders, kinderen, reizen, vreemde ontmoetingen, onbedoelde avonturen. Het komt allemaal voorbij. Met humor en zelfspot gaan we op zoek naar wat anders had kunnen zijn.”

De speellijst staat nu op de website van Bos Theaterproducties. Heerschop en Waas vormden samen met Joep van Deudekom dertig jaar lang het cabaretgezelschap Niet Uit Het Raam.