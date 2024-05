Peter Gillis wil verder met realityserie Massa is Kassa: ‘Krijg er positieve energie van’

Peter Gillis ziet een nieuw seizoen van zijn realityserie Familie Gillis: Massa is Kassa wel zitten. “Het is toch leuk om te doen”, zei de vakantieparkenhouder dinsdag in RTL Boulevard.

“We filmen meestal twee, drie dagen in de week en ik krijg er positieve energie van. Dus ja, het kan zomaar zo zijn dat het nog een keer verlengd wordt”, zei Gillis over zijn serie.

SBS6 weet nog niet of Massa is Kassa verder gaat. “Inhoudelijke keuzes voor een eventueel nieuw seizoen zijn nog niet gemaakt”, liet Talpa recent nog weten. Het huidige twaalfde seizoen loopt nog tot begin juni.

Meerdere rechtszaken

Gillis kwam in de afgelopen jaren meerdere malen in opspraak. Zo werd hij beschuldigd van belastingfraude en het mishandelen van zijn ex Nicol Kremers. Vorige maand maakte Gillis bekend dat hij stopt als baas van de Nederlandse Oostappen-vakantieparken. Hij gaat wel door met het beheer van zijn Belgische parken.

