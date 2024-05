Paul Rabbering neemt NPO Radio 2-middagshow Gijs Staverman over

Paul Rabbering neemt op NPO Radio 2 het middagprogramma van Gijs Staverman over. Rabbering is vanaf 20 mei tussen 14.00 en 16.00 uur te horen met zijn programma PAUL!. Dat maakte de zender donderdag bekend.

Staverman stapt per 1 juni over naar Radio 10. Eerder verlieten ook Wouter van der Goes en Frank van ‘ t Hof de zender al. Zij zijn vanaf 3 juni te horen op Radio Veronica.

Lees ook: Gijs Staverman stopt per 1 juni met programma op NPO Radio 2 en begint aan ‘nieuw avontuur’

Evelien de Bruijn krijgt eigen show

Op vrijdag, zaterdag en zondag versterkt Evelien de Bruijn het dj-team van NPO Radio 2. Zij presenteert vanaf 24 mei op die dagen het programma EVELIEN! van 14.00 tot 16.00 uur.