Patty Harpenau droomt van verzoening met zoon Dotan: ‘Ik hoop niet dat hij wacht tot ik dood ben’

Het is inmiddels ruim 12 jaar geleden dat zanger Dotan (37) brak met zijn moeder, schrijfster en kunstenares Patty Harpenau. Hij had daar “zijn redenen voor”, zei hij daarover eerder, maar Patty hoopt nog elke dag dat hij weer contact met haar opneemt. “Misschien heeft het nog wat tijd nodig. Ik weet het niet”, zegt Patty (64) tegen Weekend.

Zelf heeft ze – zonder resultaat – meerdere malen contact met hem gezocht. “Ik heb hem gebeld, gemaild en gesmeekt. In mijn beleving, als je mij dit had voorspeld, had ik je nooit geloofd. Nooit. Wij waren heel close.”

Of het dus ooit nog goed komt, is afwachten. “Ik hoop niet dat hij wacht tot ik dood ben”, zegt Patty.

Beeld: Reni van Maren

