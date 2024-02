PATTY-actrices wilden Brard zo min mogelijk imiteren

Holly Mae Brood en Eva van de Wijdeven hebben geprobeerd Patty Brard zo min mogelijk te imiteren tijdens de opnames van de nieuwe Videoland-serie PATTY. De twee actrices, die de jonge en oudere versie van de presentatrice en voormalig zangeres spelen, concentreerden zich vooral op haar ervaringen en minder op ‘het fenomeen Patty’, vertellen ze in gesprek met het ANP.

Het is redelijk “bizar” om iemand te spelen die echt bestaat, geeft Van de Wijdeven toe. “Ik heb geprobeerd om het in ieder geval dicht bij mezelf te houden en het vrij naturel te houden, omdat ik ook al een hele fysieke transformatie onderga”, zegt de actrice, die in fatsuit gestalte gaf aan de oudere Patty. “Je herkent mij als het goed is helemaal niet meer terug. Dan ga je ook niet nog heel erg imiteren.”

Brood stipt aan dat het levensverhaal van Brard al interessant genoeg is en dat het niet nodig is om iemand heel erg na te doen. Zij probeerde zich dan ook heel erg los te koppelen van de Patty die zij in haar hoofd had. “Ik wilde er elke keer een halve stap voor staan. Qua stem, qua fysiek maar ook qua aanwezigheid.”

Wie is Patty?

De twee hadden Brard waarschijnlijk niet anders neergezet als ze al zou zijn overleden. “Dat denk ik eigenlijk niet, want ik kan niet anders spelen dan ik denk”, zegt Van de Wijdeven. Brood sluit zich daarbij aan: “We hebben allebei samen met regisseur Will Koopman heel erg gezocht naar: wie is Patty als persoon en wat drijft haar? Maar los daarvan is het natuurlijk apart dat je weet dat zij het ook gaat zien. Daar ben ik tijdens het draaien echter niet zo heel erg mee bezig geweest.”

Het scheelt volgens Brood ook dat Brard verder niet aanwezig was tijdens de opnames voor de vijfdelige serie, die vanaf zondag op Videoland is te zien. “Wij zagen elkaar niet op de set. Dus het is niet zo dat Patty daar dagelijks een beetje de regie nam.”

Beeld: Reni van Maren

Tip van de redactie

In Patty – de negen levens van Patty Brard duiken Van Egmond en Scheulderman in het bewogen leven van Brard. Openhartig deelt ze over hoogtes en laagtes, familiebreuken, Freddy Heineken en haar veerkracht na tegenslagen. Onthullend en meeslepend. Voor meer informatie klik op onderstaande button.