Patrick Martens vermijdt deze filmrollen: ‘Wil ik niet meer’

Patrick Martens was op een bepaald punt in zijn carrière klaar met het steeds maar spelen van “stereotype homorollen”. Toen hij dat een jaar of tien geleden uitsprak, viel het aanbod aan filmrollen opeens weg. “Ik was altijd een beetje die homo die acteur is”, vertelt de acteur tijdens een persdag van zijn nieuwe film Rokjesnacht aan het ANP. “Op een gegeven moment wilde ik dat niet meer. En toen werd het stil.”

De 45-jarige Martens kreeg regelmatig rollen als stylist of kapper aangeboden. Een tijd waren die rollen leuk om te spelen, maar een jaar of tien geleden stond hij daar niet meer achter. “Die mooie, gelaagde rollen worden vaak gespeeld door heteroacteurs”, aldus de acteur, die dat soms best moeilijk vindt. “Ik denk altijd, waarom zou een heteroman niet een homoman kunnen spelen? Anders zou ik ook alleen maar homorollen mogen spelen”, vervolgt Martens. “Dat is natuurlijk ook een beetje onzin, alleen ik vind wel dat op zijn minst iedere homoacteur de kans moet krijgen om auditie te doen.”

Dat is nu volgens Martens niet het geval. Vooraf maken castingbureaus of regisseurs volgens hem al een selectie van acteurs die ze willen uitnodigen. “In Nederland werkt het zo dat je uitgenodigd moet worden voor een casting. En ja, dat blijft natuurlijk wel ingewikkeld”, zegt Martens, die best open zou staan voor andere rollen. “Het lijkt me fantastisch om andere rollen te spelen, zeker weten.”

Mede hierom besloot de acteur om ook aan de slag te gaan als presentator. Als er een mooie rol op zijn pad komt, zoals die in Rokjesnacht, neemt hij die graag aan. “Maar ik wil niet meer afhankelijk zijn van al die andere factoren.”