Patrick Lodiers stopt na zeven jaar bij De Nieuws BV: niet mijn eigen keuze

Patrick Lodiers stopt na zeven jaar bij het radioprogramma De Nieuws BV. Het vertrek is geen eigen keuze, vertelt Lodiers aan het ANP. “Ik verlaat het programma met pijn in het hart”, aldus de radiomaker.

Lodiers ging in het najaar van 2017 aan de slag bij het programma op NPO Radio 1. Vrijdag is zijn laatste uitzending. Zijn plek wordt overgenomen door Stephan Komduur, die al invaller is bij het programma.

“Net als op de televisie zijn radioprogramma’s aan verandering onderhevig. Dit speelt al een tijdje”, zegt Lodiers. “Het is heel jammer, want mijn liefde voor radio is hier wel begonnen.” Toch kan de presentator de situatie wel accepteren. “Het programma is door zo veel mensen gepresenteerd, het is eigenlijk niet van één iemand.”

Een raam open

Lodiers weet nog niet wat hij hierna gaat doen. “Maar waar een deur dichtgaat, gaat vast een raam open. En dat kunnen verschillende ramen zijn in medialand, maar misschien ook daarbuiten.”

Eerst gaat de radiomaker op vakantie. “Dat vind ik wel een mooi idee. Dat het rode lampje uitgaat en dat ik dan even in een andere frequentie vertoef.”