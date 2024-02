Overleden Wimie Wilhelm nog te zien in Koningshuis The Musical

Actrice Wimie Wilhelm, die in september is overleden, is binnenkort nog te zien in de nieuwe serie Koningshuis The Musical. Dat heeft omroep AVROTROS zondag gemeld. Het gaat om een “bescheiden rol” als talkshowpresentator. De eerste aflevering is 17 maart te zien op NPO3.

Koningshuis The Musical is een zesdelige satirische serie over een musical over het koningshuis. Ter gelegenheid van de honderdste voorstelling komt het koninklijk echtpaar naar de voorstelling. Ondertussen volgt een sterverslaggever van een showbizzprogramma alle besognes van de cast en crew achter de schermen.

Hoofdrollen in de serie zijn er voor Noortje Herlaar, Daniel Cornelissen, Henk Poort, Marcel Hensema, Beppie Melissen en Diederik Ebbinge. De laatste bedacht en schreef de serie ook.

Baantjer

Wilhelm overleed op 62-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Zij was bij het grote publiek vooral bekend dankzij de serie Baantjer, maar speelde bijrollen in tientallen films en series en was geliefd en geprezen als regisseur. Recent was zij, na haar overlijden, ook nog te zien in Ferry: De Serie en Maud & Babs.