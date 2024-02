Oud-premier Dries van Agt (93) ‘hand in hand met vrouw Eugenie’ overleden

In zijn woonplaats Nijmegen is oud-premier Dries van Agt overleden. Dat heeft The Rights Forum bekendgemaakt, een door Van Agt opgericht kenniscentrum op het gebied van de kwestie-Israël en de Palestijnen. De CDA-prominent overleed afgelopen maandag “hand in hand met zijn vrouw” Eugenie van Agt-Krekelberg, aldus een woordvoerder. Ze waren beiden 93 jaar.

Van Agts gezondheid liet al langere tijd te wensen over, vooral nadat hij in 2019 werd getroffen door een hersenbloeding, aldus The Rights Forum. Hij en zijn vrouw waren meer dan zeventig jaar samen. Hij bleef haar altijd ‘mijn meisje’ noemen, meldt The Rights Forum.

Het paar is in besloten kring begraven.

‘Mythicus’

Van Agt was een van de kleurrijkste politici van de vorige eeuw. Willem Aantjes (oud-CDA-fractievoorzitter) noemde hem “een jezuïtische griezel”. Zijn politieke tegenpool, PvdA-voorman Joop den Uyl, omschreef Van Agt als “een mysticus van wie je wel weet wat hem drijft, maar niet waarheen”.

Van Agt, zoon van een textielondernemer, werd in 1969 politiek actief voor de Katholieke Volkspartij (KVP), die in 1980 opging in het CDA. In juli 1971 werd hij als hoogleraar strafrecht van de Katholieke Universiteit Nijmegen geplukt, om als minister van Justitie in het kabinet-Biesheuvel aan de slag te gaan.

Markant taalgebruik

Van Agt bekleedde ruim tien jaar prominente posities in ook de daaropvolgende kabinetten Den Uyl, Van Agt I met de VVD en Van Agt II met PvdA en D66. Zijn populariteit buiten de Haagse politiek was destijds ongekend, door zijn markante taalgebruik en bezoek aan de Tour de France.

Eind 1982 nam Van Agt afscheid van de Haagse politiek en werd commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Vervolgens stapte hij over naar de Europese Unie en was EU-ambassadeur in Japan en de Verenigde Staten.

Lot van Palestijnen

Terug in Nederland liet hij geregeld stevig van zich horen. Over de Haagse politiek, het CDA en zeker het lot van de Palestijnen als criticus van Israël. In 2009 nam hij het initiatief voor de oprichting van The Rights Forum, dat zich volgens de website “inzet voor een rechtvaardig en duurzaam Nederlands en Europees beleid ten aanzien van de kwestie-Palestina/Israël”.

Van Agt was fel gekant tegen de gedoogcoalitie in 2010 van VVD, CDA en PVV. ‘Verwerpelijk’ noemde hij de samenwerking met de PVV, omdat die het CDA zou verminken en besmeuren.

Maat vol

In 2017 was de maat voor Van Agt vol: hij stemde bij de Kamerverkiezingen van 2017 niet meer op zijn eigen partij. Hij kon niet meer leven met de slappe houding van het CDA in het Israëlisch-Palestijnse conflict. In 2021 zegde hij zijn lidmaatschap van de partij op.

