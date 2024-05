Orgel Joke openhartig over lastige periode: ‘Luister meer naar mijn lichaam’

Na anderhalf jaar in onzekerheid om gezondheid heeft Joke Meijer goed nieuws. “Ik ben genezen verklaard!” vertelt ze aan Weekend.

Afgelopen week kreeg Orgel Joke het positieve nieuws te horen. “Mijn bloed is goed, dus ik hoef niet meer terug te komen! Daar ben ik zo dankbaar en blij om”, zegt ze.

Joke heeft dan ook een erg zware periode achter de rug. “Ik ben heel ver weg geweest. Ik zei toen tegen mijn zoon: ‘Nou, dit was het dan. Wees lief voor elkaar.’”

Anderhalf jaar geleden werd Joke opgenomen in het ziekenhuis en bleek dat ze de zeldzame ziekte hemofilie A Factor 8 had. “De arts in het ziekenhuis gaf mij, op mijn leeftijd, slechts twintig procent kans om te overleven.”

“In het begin was het natuurlijk pittig en heb ik ook gedacht: zou ik het wel redden?” vertelt Joke. “Het was best moeilijk, maar ik dacht: ik moet dit goed volhouden, dan kom ik er wel.”

Ondanks Meijer veel steun kreeg van haar dierbaren, voelde ze zich ook vaak alleen. “Ik heb mijn man verzorgd, mijn moeder en schoonmoeder. En nu lig ik hier en is er geen man die voor me zorgt. Dat vond ik best moeilijk. En heel eenzaam.”

De ziekteperiode heeft haar wel wakker geschud. ”Nu ik weer gezond ben heb ik alles op papier staan. Als er nu wat gebeurt, kunnen mijn zoons die erbij pakken.”

