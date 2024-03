Opnieuw storing tijdens uitzending WNL Op Zondag: ‘Kabeltje eruit door finale WIDM?’

De uitzending van WNL Op Zondag is iets voor 10.30 uur kort onderbroken door een storing. In beeld verscheen tijdelijk de melding: “Even geduld aub. We zijn zo weer terug.”

Kort daarna kwam presentator Rick Nieman in beeld, die aangaf “geen idee” te hebben van wat vlak daarvoor gebeurd was.

Kabeltje eruit

Nieman haalde aan dat de finale van het AVROTROS-programma Wie is de Mol? zaterdagavond plaats had op de plek waar WNL Op Zondag uitgezonden wordt. “Ik ga niemand valselijk beschuldigen, maar heel misschien heeft iemand een kabeltje eruit getrokken”, aldus Nieman. “Maar we zijn weer terug.”