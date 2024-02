Ophef in Vlaanderen over realityshow rond armoedig leven en ‘ontoelaatbaar divagedrag’ van zangeres

In Vlaanderen is ophef ontstaan over een realityshow waarbij twee flamboyante televisievrouwen een maand lang proberen rond te komen van een klein inkomen. Mensen die echt in armoede leven vinden de serie vernederend en onrealistisch.

Ondanks de kritiek houdt VTM vast aan de uitzending van de tweede aflevering aanstaande maandag.

Zangeres Natalia Druyts en actrice Astrid Coppens noemden in de eerste aflevering hun verblijf als alleenstaande moeders in een, in hun ogen, eenvoudig huis een “avontuur”. Ze zouden veel leren van deze “lifetime experience”. De eigen kinderen van de Vlaamse televisievrouwen verblijven ook een deel van de tijd in het televisiehuis, maar zijn de rest van de tijd bij hun vaders.

‘Armoede is geen spel’

Ook op andere punten gaat de vergelijking mank, zeggen alleenstaande moeders die echt in een armoedesituatie zitten. “Zij vinden het belangrijk om twee wijnglazen te kopen, wat aantoont dat ze uit een heel andere leefwereld komen. Armoede is geen spel. Het is elke dag opnieuw vechten om de brooddoos van je kinderen te vullen”, reageert een moeder in De Standaard.

Ontoelaatbaar divagedrag

Intussen werd ook bekend dat de commerciële televisiezender VTM Druyts heeft aangesproken op ontoelaatbaar divagedrag op de set. Daar zou zij onder meer zijn uitgevallen tegen mensen van het productiehuis. VTM reageert door te verklaren dat er “achter de schermen heel wat stress” was door de speciale opzet van het programma.

Beeld: Reni van Maren