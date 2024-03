Ook hond Bril Chabot ‘schrijft’ mee aan Boekenweekgeschenk

De volledige familie Chabot tekent dit jaar voor het Boekenweekgeschenk, dat de titel Gezinsverpakking heeft. Voor moeder Yolanda en zoon Storm is het zelfs hun debuut; nog nooit eerder schreven zij mee aan een boek. Bovendien bevat het geschenk een verhaal vanuit het perspectief van Bril, de inmiddels overleden hond van het gezin Chabot.

De dertienjarige Landseer overleed een jaar terug, maar schittert in haar eigen hoofdstuk, meldt boekenkoepel CPNB zondag. De viervoeter ‘herleeft’ door een hoofdstuk dat Splinter Chabot heeft geschreven.

Sneakpreview

Het verhaal van hond Bril is vanaf zondag als een exclusieve sneakpreview op het Boekenweekgeschenk te lezen op de website van lezerscommunity Hebban. Het boek is van 16 tot en met 24 maart gratis verkrijgbaar in de boekhandel bij aankoop van minimaal 15 euro aan boeken.