Ontzettende overwinning voor Echte Gooische Moeders-Leslie en gezin

Leslie Keijzer durfde een decennium lang niet te vliegen. Afgelopen jaar heeft ze eindelijk haar vliegangst overwonnen en daardoor kon de Gooische moeder nu een verre reis maken met haar gezin.

Leslie is momenteel in Zanzibar samen met haar gezin. Hiervoor heeft ze negen uur in het vliegtuig moeten zitten. “Ik ben trots dat we hier kunnen zijn! Wie had dat ooit gedacht: Lees 9 uur lang in een vliegtuig” schrijft de realityster op Instagram.

“Leve de slaappillen en alcohol”, deelt Leslie bij een hoop foto’s in het vliegtuig. Wat volgens haar ook helpt, is dat ze businessclass vliegt: “Tenslotte heb ik er meer dan tien jaar voor kunnen sparen”.

Tijdens de vlucht was er behoorlijk wat turbulentie. “Als er turbulentie was, deed ik alsof ik een safari aan het rijden was met Moises”.

Inmiddels is het gezin al een week lang aan het genieten op Zanzibar. “Dat gun ik niet zozeer mijzelf, maar vooral mijn drie mannen! Eindelijk staan zij op de eerste plaats in plaats van altijd rekening moeten houden met mij.”