Oma Britt Dekker overleden: ‘Geheel onverwachts’

Presentatrice Britt Dekker heeft “geheel onverwachts” afscheid moeten nemen van haar oma. De oma van Dekker is maandag overleden, deelt ze op Instagram.

“Geheel onverwachts is maandag mijn aller liefste en schattigste omaatje overleden”, schrijft de 32-jarige Dekker. “Ze was mijn allergrootste, liefste en trouwste fan.”

Bij een aantal foto’s schrijft de presentatrice dat het overlijden als een grote klap kwam, omdat haar oma nog helemaal in orde was. “Wat zijn we geschrokken want er was helemaal niks aan de hand met haar, wat zullen we deze schat vreselijk gaan missen.”