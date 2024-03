Olivier Richters wordt vader

Acteur en bodybuilder Olivier Richters wordt vader. Zijn vriendin Desiree is in verwachting, maakte het koppel zondag aan het ANP bekend. Het meisje wordt in mei verwacht. Het is het eerste kind voor het stel.

“We hebben al jaren een kinderwens, dus we zijn heel blij”, vertelt de 34-jarige Richters, die met zijn 2 meter 18 tot de langste mensen ter wereld behoort. Het formaat van de baby is al bovengemiddeld, voegt de ‘Dutch Giant’ daar aan toe: “Ik ben heel trots op mijn lengte. En ik vind het heel leuk dat ook onze nakomeling een aanzienlijke lengte gaat krijgen.”

Richters en Desiree Stuijt (33) zijn inmiddels tien jaar samen. Ze leerden elkaar kennen via Tinder. Stuijt werkt al enige tijd voor Muscle Meat, het bedrijf van Richters dat proteïnerijke maaltijden verkoopt.

De ‘Dutch Giant’ was de afgelopen jaren te zien in diverse Hollywood-blockbusters, zoals de Marvel-film Black Widow, The King’s Man 3 en Indiana Jones and the Dial of Destiny. De acteur draaide de afgelopen maanden een grote productie in Canada. Zijn nieuwste film, Borderlands, komt dit najaar uit. In deze actiekomedie speelt de Nederlandse bodybuilder samen met Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis en Jack Black.