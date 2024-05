Olivier Richters vader geworden van eerste kindje

Desiree, de vriendin van acteur en bodybuilder Olivier Richters, is donderdagmiddag bevallen van een dochter. Het meisje heeft de naam Romy Elodie Richters gekregen. Het koppel heeft zaterdagmiddag een bericht hierover op Instagram geplaatst, met een foto van hun dochter.

Romy is 5 kilo en 55 centimeter. Het meisje is hiermee een bovengemiddeld grote baby, aldus de ouders. Eerder zei Richters al heel trots op zijn lengte te zijn, en “het heel leuk te vinden dat onze nakomeling ook een aanzienlijke lengte krijgt”.

Moeder en dochter maken het goed, aldus de 34-jarige ‘Dutch Giant’. “Ze heeft een heel eigen willetje en geeft al heel duidelijk aan wat ze wel en niet wil”, vertelt Richters trots aan het ANP. Het is het eerste kind voor het stel, dat al jarenlang een kinderwens had.

Muscle Meat

Richters, die de afgelopen jaren in een aantal grote Hollywoodfilms speelde, behoort met zijn 2 meter 18 tot de langste mensen ter wereld. Hij en zijn vriendin Desiree Stuijt (33) zijn inmiddels tien jaar samen. Ze leerden elkaar kennen via Tinder. Stuijt werkt al enige tijd voor Muscle Meat, het bedrijf van Richters dat proteïnerijke maaltijden verkoopt.

De ‘Dutch Giant’ was de afgelopen jaren te zien in diverse Hollywood-blockbusters, zoals de Marvel-film Black Widow, The King’s Man 3 en Indiana Jones and the Dial of Destiny. De acteur draaide de afgelopen maanden een grote productie in Canada.