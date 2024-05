Nikkie de Jager deelt punten toch niet uit bij songfestivalfinale

Nikkie de Jager deelt toch niet namens Nederland de punten uit tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. De visagiste vindt het niet goed voelen, vertelt ze in een videoboodschap die te zien was in de voorbeschouwing op de finale.

Daarnaast heeft de verantwoordelijke omroep AVROTROS laten weten zich “niet geroepen” te voelen de punten uit te delen.

“Nu AVROTROS niet langer onderdeel is van de finale van het Eurovisie Songfestival, voelen we ons niet geroepen om live punten uit te delen”, aldus de omroep. “In overleg met Nikkie de Jager, die vanavond als onze spokesperson zou optreden, hebben we besloten het dan ook niet te doen. Net als Nikkie hadden wij deze avond heel anders voorgesteld.”