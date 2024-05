Nieuwe uitdaging voor Merel Westrik: ‘Ik hou van nieuwe dingen doen’

Merel Westrik wordt de vaste nieuwslezer in De Coen & Sander Show op zender JOE. Dat heeft ze woensdag bekendgemaakt tijdens een persontbijt in Amsterdam. Het programma gaat op 6 mei van start. Het is voor het eerst dat de 44-jarige Westrik het nieuws leest op de radio.

“Ik hou van nieuwe dingen doen”, zegt ze daarover. “Voor mij is het spannend omdat het een nieuw medium is.” Zij sprak tijdens het persmoment rechtstreeks Coen Swijnenberg en Sander Lantinga aan: “Ik ontmoette jullie en toen dacht ik: dit voelt logisch. Dat wil ik!”

Lees ook: Merel Westrik: ‘Ik ben zo intens verliefd’

Ladies Night

De presentatrice, die jarenlang het vaste gezicht van het RTL Nieuws was, stapte in 2019 over van RTL naar Net5. Na drie jaar liep haar overeenkomst af. Ze maakte onder meer de talkshow Ladies Night, maar die werd vanwege teleurstellende kijkcijfers en de coronapandemie stopgezet. Sindsdien maakte ze onder meer de podcast GONZO.