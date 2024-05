Nieuwe talkshow Eva Jinek begint op deze datum

Eva Jinek begint op 2 september met haar nieuwe talkshow op NPO 1. Dat bevestigt AVROTROS na berichtgeving van RTL Boulevard.

Eind vorig jaar werd bekend dat Jinek van maandag tot en met donderdag om 19.00 uur te zien zal zijn. De titel van haar programma is nog niet bekend. Sophie Hilbrand en Jeroen Pauw, die nu voor BNNVARA een show maken in de vooravond, verhuizen naar de late avond en nemen de plek van Op1 over.

Omroep AVROTROS maakte vorig jaar juli bekend dat Jinek RTL verlaat en met de omroep gaat samenwerken. De presentatrice keert daarmee voor minimaal vier jaar terug naar de publieke omroep.