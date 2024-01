Nieuw boek Britt Dekker binnen op plek 31 in bestsellerlijst

Winteravontuur te paard, het nieuwe boek van Britt Dekker, is binnengekomen op plek 31 in de Bestseller 60 van boekenkoepel CPNB. Winteravontuur te paard is het nieuwste boek uit de paardenserie van de presentatrice en amazone.

Eerder schreef Dekker al het boek Een veulen op de manege. De serie is bedoeld voor paardenfans vanaf zeven jaar. Het nieuwe boek van Dekker is niet de hoogste binnenkomer in de lijst. De eerste en tweede plek worden ingenomen door respectievelijk Het aanzien van 2023 van Lukas Spee en Sneeuwstorm van Suzanne Vermeer.

De veelbesproken boeken van Herman Koch en Peter R. en Royce de Vries zijn vergeleken met vorige week een aantal plekken gedaald. Vorige week stond het boek Ik beloof je dat ik honderd word, van vader en zoon De Vries, nog op plek 7. Nu is dat plek 12. Ga je erover schrijven? van Koch, die ernstig ziek is, daalt van plek 4 naar plek 7.