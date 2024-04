Nicolette van Dam en Bas Smit slepen Coca-Cola voor de rechter: eisen 2 miljoen euro

Bas Smit en Nicolette van Dam staan “open en te goeder trouw” in de rechtszaak die ze hebben aangespannen tegen Coca-Cola. Dat laten de twee aan het ANP weten op het nieuws dat ze ruim 2 miljoen euro eisen van het bedrijf.

RTL Z meldde eerder op de dag dat de influencers vinden dat ze nog geld moeten krijgen van Coca-Cola voor een aantal promotieactiviteiten. Volgens het bedrijf hebben ze geen recht op het geld, omdat wordt vermoed dat ze hebben samengespannen met een medewerker van de frisdrankgigant die op staande voet is ontslagen. Van Dam en Smit hebben inmiddels toestemming van de rechter gekregen om getuigenverhoren te houden.

Volgens Smit en Van Dam blijkt uit het verzoek aan de rechtbank om een getuigenverhoor toe te staan ook “dat wij hier helemaal open en te goeder trouw in staan”. “Als dat niet zo was, zouden we natuurlijk nooit gevraagd hebben om een getuigenverhoor.”

Intern iets misgegaan

“Wij hebben jarenlang fijn en succesvol samengewerkt met Coca-Cola. Bij de laatste afspraken, met dezelfde mensen van Coca-Cola als in de jaren daarvoor, is er blijkbaar intern iets misgegaan bij CC”, laten de twee weten. “Wij kunnen niet zien wat daar intern is gebeurd, daarom hebben we gevraagd om een getuigenverhoor, zodat we de relevante feiten – voor alle betrokkenen – boven water kunnen krijgen.”

Coca-Cola wil niet reageren omdat de zaak nog bij de rechter ligt.