Nicol Kremers speelt Barabbas in The Passion

Realityster Nicol Kremers speelt dit jaar Barabbas in The Passion. Dat is op Witte Donderdag, de dag waarop het muzikale tv-programma traditiegetrouw wordt uitgezonden, bekendgemaakt in het 3FM-radioprogramma Wijnand in de Ochtend.

Barabbas, de gevangene die in plaats van Jezus vrijkomt, wordt vaak gespeeld door iemand die het jaar ervoor in opspraak raakte. De 33-jarige Kremers was veel in het nieuws met haar vroegere relatie met Peter Gillis. Ze waren jarenlang samen te zien in de SBS-realityserie Massa is Kassa, maar zijn nu uit elkaar. Tussen Kremers en Gillis zijn meerdere rechtszaken gaande, waaronder een mishandelingszaak. De beheerder van vakantieparken zou Kremers onder meer in haar rug en neus hebben gebeten.

In eerdere jaren werd Barabbas gespeeld door onder anderen Louisa Janssen, Dennis Schouten, Famke Louise, Ben Saunders en Yuri van Gelder. Hoofdrollen in de editie van The Passion dit jaar zijn weggelegd voor William Spaaij (Jezus), Angela Schijf (Maria), Matteo van der Grijn (Petrus) en Keizer (Judas).