Nederland in tweede halve finale Eurovisie Songfestival

Joost Klein strijdt in mei tijdens de tweede halve finale namens Nederland om een plekje in de finale van het Eurovisie Songfestival. Dat werd dinsdagavond duidelijk tijdens de loting voor de halve finales. De loting vond plaats in het stadhuis van Malmö, de stad waar het songfestival dit jaar plaatsvindt, en was online live te volgen.

De eerste halve finale vindt plaats op dinsdag 7 mei, waarna op donderdag 9 mei de tweede halve finale is. Behalve om in welke halve finale er wordt opgetreden, werd ook geloot om de plaats in de halve finale. Nederland staat in de tweede helft van de tweede halve finale. Nederland neemt het in de tweede halve finale op tegen onder meer Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen, België en Estland. In totaal doen er zestien landen mee in de tweede halve finale. In de eerste halve finale zijn dat er vijftien.

Voorafgaand aan de loting werd bekend dat Israël niet mee zou loten en al geplaatst was in de tweede halve finale. Dit in verband met een herdenkingsdag. Een loting bepaalde vervolgens dat het land in de tweede helft van die halve finale staat. Vooraf waren er vanuit diverse landen oproepen aan de European Broadcasting Union (EBU) om Israël vanwege de oorlog met Hamas te weren van het songfestival. Daarover werd tijdens de loting niets gezegd.

Zaterdag 11 mei

De grote finale van de muziekwedstrijd vindt dit jaar plaats op zaterdag 11 mei. Zweden, de winnaar van vorig jaar, staat al in de finale. Ook Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, lid van de zogenoemde ‘big five’ zijn al verzekerd van een finaleticket.