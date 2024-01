Natasja Froger blikt terug op schooltijd: ‘Extreem examenvrees’

Natasja Froger kijkt niet met veel plezier terug op de tijd waarin zij als scholier de eindtoets van de basisschool moest maken. In Goedemorgen Nederland vertelde de presentatrice maandag dat ze zelfs last had van “extreem examenvrees”.

“Ik had als kind extreem examenvrees, dus die toets voelde als een zwaard van Damocles dat boven mijn hoofd hing. Zo van: dit moet zó goed gebeuren”, zei Froger (58) in een reactie op een item over de nieuwe doorstroomtoets, waar maandag op veel scholen mee wordt gestart. De doorstroomtoets is de opvolger van de bekende Cito-toets.

Froger was te gast bij het ochtendprogramma op NPO 1 om te praten over de nieuwe themaweek van Stichting Het Vergeten Kind, waar ze ambassadeur van is. Dit jaar is er extra aandacht voor kinderen in de jeugdzorg.