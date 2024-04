Monica Geuze deelt liefdesnieuws: ‘Heb weer een vriendje’

Monica Geuze heeft weer een relatie. Dat maakte de presentatrice bekend in de nieuwste aflevering van haar podcast Geuze & Gorgels, die ze samen met goede vriend en collega Kaj Gorgels maakt.

“Ik heb weer een vriendje, maar dat is ook het enige wat ik erover ga zeggen. Punt”, zegt Geuze. “Ik ben heel blij en dat is het.” Om wie het gaat, wil de presentatrice niet zeggen. Volgens Gorgels heeft Geuze nog niet heel lang een nieuwe relatie. “Toen je me appte was het zo’n anderhalve week geleden, dus het is nog zo pril als de neten”, zegt hij.

Eind vorig jaar zei de presentatrice al open te staan voor een nieuwe liefde. “Het lijkt me heel fijn om iemand te ontmoeten en dat ik denk: dit wil ik voor de rest van mijn leven”, zei ze toen over haar mogelijke nieuwe relatie. Geuze was eerder samen met onder anderen voetballer Lars Veldwijk, met wie ze in 2018 een dochter kreeg. Het stel maakte eind 2019 bekend uit elkaar te gaan.