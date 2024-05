Miljuschka Witzenhausen neemt je mee op reis in nieuw programma

Voor haar nieuwe tv-serie Dish is Europe reisde Miljuschka Witzenhausen naar zes Europese steden om daar het lokale lekkers te proeven. Helaas voor de presentatrice ging dat niet altijd goed samen met haar missie om iets gezonder te eten. “Het werk gaat altijd voor. Dat is ook het grote probleem van de balans in mijn leven”, lacht de ​​24Kitchen-chef in gesprek met het ANP.

Voor de serie, die iedere zaterdagavond te zien is bij 24Kitchen, proefde de 38-jarige voedingsexpert lokale specialiteiten in Parijs, Praag, Athene, Rome, Lissabon en Wenen. Witzenhausen ziet zichzelf in het programma dan ook als “een levende Google Maps”, zegt ze. “Ik ben echt de gids. Ik laat je zien wat je moet eten in een stad in een weekend. We richten ons ook echt op de cultuur daar en gaan op zoek naar het authentieke eten.”

En daar komt van alles voorbij. Van bier en worst in Wenen tot een croissant van een halve meter in Parijs en “feta waar die in Nederland bij verbleekt” in Athene. “Lokale specialiteiten zijn vaak wel ongezond”, zegt Witzenhausen, die daar ook wel een verklaring voor heeft. “Gerechten worden de ‘heroes’ van een cultuur omdat het van oudsher superspeciaal was en niet dagelijks gegeten werd. Zoetigheden waren er om iets te vieren, net als vlees. Nu is dat overal en altijd beschikbaar.”

Tweede serie

Samen met haar man en producer Philip van Ierschot, die ook de titel van het programma verzon, bedacht Witzenhausen naar welke steden ze voor de reeks wilde gaan. Heel streng hoefde ze daarbij niet te zijn, want een tweede serie is al in de maak, vertelt ze. “Dan willen we naar Palermo, Londen, Berlijn, Valencia en Kopenhagen.”

Amsterdam zit er vooralsnog niet bij, maar de stad zou zich wel goed lenen voor een aflevering, meent de 38-jarige foodie. “Zeker, absoluut. Slagroomijs eten bij Van der Linde, harinkje klappen, drop, stamppot. Iedereen denkt dat onze keuken minimaal is, maar er is echt genoeg lekkers te krijgen.”