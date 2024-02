Metropole Orkest en Radio Filharmonisch Orkest grijpen naast Grammy’s

Het Metropole Orkest en het Radio Filharmonisch Orkest zijn zondagnacht niet in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de Grammy Awards. Het Metropole Orkest maakte samen met Vince Mendoza kans in de categorie Best Large Jazz Ensemble Album met het album Olympians. Die prijs ging echter naar The Count Basie Orchestra voor Basie Swings The Blues.

Ook de nominatie in de categorie Best Arrangement, Instruments and Vocals voor het nummer Com Que Voz werd niet verzilverd. Voor deze prijs maakte het Metropole Orkest alleen als uitvoerde artiest kans. De nominatie was voor arrangeurs John Beasley en Maria Mendes. De Grammy ging naar säje en Jacob Collier voor In the Wee Small Hours of the Morning.

Het Metropole Orkest heeft al vaker kans gemaakt op de prestigieuze Amerikaanse muziekprijs. In totaal verzilverden de muzikanten vier van hun nominaties.

Bartók: Concerto For Orchestra; Four Pieces

Ook het Radio Filharmonisch Orkest won niets. Dirigent Karina Canellakis was samen met Nederlandse orkest genomineerd in de categorie Best Orchestral Performance voor de opname Bartók: Concerto For Orchestra; Four Pieces. De prijs ging echter naar het Los Angeles Philharmonic en dirigent Gustavo Dudamel voor Adès: Dante.