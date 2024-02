Massa is Kassa-bekende sleept bedrijf Peter Gillis voor de rechter

Een werknemer van een van de vakantieparken van Peter Gillis klaagt zijn bedrijf Oostappen Groep aan. De zaak dient op 28 februari in Eindhoven. Dat bevestigt de rechtbank Oost-Brabant aan het ANP na berichtgeving hierover van het AD. Volgens de krant gaat het om Samir, die ook veelvuldig te zien was in Massa is Kassa.

Volgens het AD heeft Samir de zaak aangespannen omdat veel van zijn overuren niet zouden zijn betaald. Daarnaast zou hij hebben moeten doorwerken met een longontsteking, waarna hij ziek is geworden. Hierdoor zou een arbeidsgeschil zijn ontstaan en Gillis zou een oordeel van een beroepscommissie hierover genegeerd hebben. De werknemer zou vervolgens in een burn-out terecht zijn gekomen, maar is officieel nog wel in dienst van het bedrijf.

Mishandeling

Een nieuw seizoen van realityserie Massa is Kassa staat gepland voor komende april, maar eerder liet Talpa aan het ANP weten te stoppen met de show als Gillis veroordeeld zou worden bij een andere rechtszaak die nog loopt. Hierin klaagde zijn ex Nicol Kremers hem aan voor mishandeling. Het onderzoek daarvoor is in de afrondende fase.