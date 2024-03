Martin van Waardenberg brak hand op filmset

Martin van Waardenberg brak zijn hand in 2022 op de set van de film De Terugreis die vanaf donderdag in de bioscopen draait. Dat vertelt regisseur Jelle de Jonge zondag aan het ANP. Het ongeluk gebeurde tijdens een scène waarin de Rotterdamse acteur en cabaretier een spiegel kapot moest slaan. Het incident vond plaats toen pas een kwart van de film was opgenomen.

“We hadden de scène eindeloos geoefend om het veilig te doen”, vertelt De Jonge. “Maar al bij de allereerste take ging het mis en raakte hij de harde muur achter de spiegel. De dokter in het ziekenhuis vond dat Martin tot aan zijn elleboog in het gips moest. Maar hij zei: nee, ik ben niet kleinzerig, geef me maar een spalk, we gaan gewoon door.”

De nu 68-jarige acteur “beet door de pijn heen” en voltooide de opnames zonder een krimp, aldus regisseur De Jonge. “Als je het weet, kan je het bij sommige scenes zien”, voegt hij daaraan toe. “Schakelen in de auto was bijvoorbeeld heel moeilijk. Zijn tegenspeelster Leny Breederveld moest de auto steeds op de handrem zetten.” Nadat de opnames waren voltooid, ging Van Waardenberg direct door met de reprise van het jubileumprogramma dat hij met zijn artistieke partner Wilfred de Jong speelde.

Van Waardenberg speelt in De Terugreis samen met Breederveld een ouder koppel dat op reis gaat naar Spanje om een zieke oude vriend op te zoeken. Onderweg komen zij erachter dat de ouderdom zijn prijs heeft gehad en dat zij zich opnieuw tot elkaar moeten leren verhouden.