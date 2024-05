Martijn Krabbé geeft gezondheidsupdate: ‘Scans zien er goed uit’

Martijn Krabbé deelt donderdag een gezondheidsupdate. “De eerste resultaten van mijn scans zijn binnen en die zien er zowaar goed uit”, schrijft de 56-jarige presentator op Instagram. Krabbé maakte in maart bekend dat hij een vorm van kanker heeft.

“Allereerst wil ik iedereen bedanken die mij zo gesteund heeft de afgelopen maanden”, begint Krabbé zijn bericht, waarbij hij een foto van zichzelf deelt. “Collega’s maar zeker ook anderen. Eigenlijk iedereen. Het doet me heel veel goed! Standaard tekst, ik weet het, maar uit het diepst van mijn hart.”

Het lijkt erop “dat ik vooralsnog veel geluk heb en eigenlijk dankbaar moet zijn”, vervolgt hij. “Laat ik het zo zeggen; het had veel erger kunnen zijn. Maar het is nog te vroeg om te zeggen wat er nu eigenlijk aan de hand is. Mijn ziekte is mijn intimiteit op dit moment en dat blijft het liefst zo lang mogelijk. Ik hoop dat jullie dat begrijpen.”

Dankbaarheid

Op dit moment merkt de presentator “alleen een onstuitbare eetlust (had ik al), slapeloosheid (nothing new) en spierverslapping (het begon al langzaam in te zakken)”. “Maar voor de rest? Een grote dankbaarheid naar het extreem professionele en zorgzame team van het @amsterdamumc En een grote bewondering voor mijn dierbare vrouw Deborah en liefste kinderen. Zij zijn de echte helden op dit moment.”

Krabbé liet in maart weten dat hij de ziekte heeft, maar dat er “nog meerdere behandelopties” zijn. “Er is bij mij een vorm van kanker gevonden”, deelde hij. “Dat is treurig nieuws, maar ik zie ook genoeg kansen hier iets mee te doen.”