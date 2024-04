Martijn Koning zegt sorry tegen rapper Donnie na column

Martijn Koning heeft spijt dat hij zaterdag in het NPO Radio 2-programma Spijkers met Koppen rapper Donnie heeft beledigd. De cabaretier noemt zijn grap achteraf “een kutstreek”.

“Ik heb in mijn laatste column voor Spijkers over vaccinaties rapper Donnie beledigd en daar heb ik spijt van”, schrijft Koning op Instagram. “Donnie heeft ook helemaal niets met het onderwerp te maken. Ik heb nooit spijt van columns maar van dit stukje wel. Dit is gewoon een kutstreek en dit was fakkin dom van mij. Excuses @maradonnie.”

Koning stelde in zijn column voor om Donnie “uit zijn zorgboerderij” te halen en in te zetten om ouders en kinderen te informeren over vaccinaties. “Het lijkt mij een goed idee om Donnie te injecteren met tetanus, difterie, polio, kinkhoest, mazelen, rodehond en de bof en hem dan langs scholen te rijden om ouders en kinderen te laten zien wat de gevolgen zijn van deze ziektes”, grapte Koning. “Mocht het allemaal niet helpen, zijn we in ieder geval van Donnie af.”

Donnie heeft niet in het openbaar op de grap van Koning gereageerd.