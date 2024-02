Mart Hoogkamer bezig met nieuwe muziek: ‘Twee heel verrassende duetten’

Mart Hoogkamer werkt aan twee “verrassende” samenwerkingen. De volkszanger denkt dat hij de duetten dit jaar nog zal uitbrengen.

“Ik ga een hele mooie ballad opnemen en daarna komt er een verrassende samenwerking aan”, zei de zanger zondag in RTL Boulevard over zijn plannen. “Daar kan ik niets over zeggen maar wel dat het misschien twee duetten zullen worden. Dit jaar nog. Heel verrassende duetten, maar meer ga ik niet zeggen.”

De 25-jarige Hoogkamer scoort momenteel samen met Tino Martin al een hit met het nummer Hartslag van de Stad. Eerder deed hij hetzelfde met rapper Donnie.