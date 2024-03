Marlijn Weerdenburg heeft ‘hardnekkig virus’ te pakken

Marlijn Weerdenburg heeft haar optreden van zaterdagavond in De Kleine Komedie in Amsterdam verplaatst. De zangeres heeft “een hardnekkig virus” te pakken waardoor haar stem is aangetast.

“Ik vind het vreselijk jammer, ik had zo graag de release van mijn nieuwe album met jullie gevierd. Ik ben al jaren met deze dag bezig, jullie zullen begrijpen dat ik een gebroken hart heb”, zegt Weerdenburg. De show wordt opgeschoven naar 23 juni. De kaartjes van zaterdag blijven geldig voor de nieuwe datum.

Het eerstvolgende optreden van Weerdenburg staat gepland voor donderdag in Theater aan de Parade in Den Bosch. Dat gaat vooralsnog door.

De zangeres reist langs de theaters met haar tournee Mijn buik vol van de liefde. In de voorstelling zingt ze liedjes die ze schreef over 2021, het jaar dat ze haar moeder verloor terwijl ze zwanger was van haar tweede kind.